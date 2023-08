BSH väidab, et ähvardati elu kallale kippuda: «Kumbki meist pole mitte mingisugust informatsiooni tolle inimese kohta levitanud!»

Ei möödunud kaua, kui skandaal võttis aga sootuks uue pöörde. Nimelt tuli ilmsiks, et BSH oli salasuhtes lauljatar Elisa Kolgi peigmehe ärimees Indrek Rahumaaga. Esialgu eitas seltskonnastaar ringlevaid jutte, öeldes: «Söödan vahel meelega inimestele valeinfot, et testida, kes, kus, mida räägib. Nüüd on hüäänid teada. Ametlikult». Peagi tunnistas aga Hunt, et tal on olnud mitmeid armukesi. «Ma lõpetasin kõik need suhted suve alguses, sest ma tahtsin oma musterkäitumist murda,» nentis Hunt. «Ja seda, et ma saamanäljas olen, see on kellelegi üllatus või? Ma tõesti olin kiimas, aga teate, mis? Ma ei olnud selles olukorras üksi,» tõdes skandaalitar.