MILJONÄRI AFÄÄR ⟩ Allikad väidavad: Elisa Kolgiga suhtes olev Indrek Rahumaa oli BSHga linade vahel. Rahumaa: kas te olite seal?

Alles aasta alguses jagas lauljanna Elisa Kolk (25) rõõmsalt Elu24 video-podcast'is «Kuulsusega kohtingul», kuidas ta on juba viis aastat olnud Indrekuga õnnelikus suhtes. Tuleb välja, et nii õnnelik see suhe paraku ei ole, sest mees on väidetavalt läinud õnne otsima Elisa lähedaste sõbrannade hulgast.