PAPARATSOFOTOD ⟩ Leonardo DiCaprio oma harjumusi ei murra ja käis noore modelliga jäätist söömas

Näitleja Leonardo DiCaprio on pärast oma viimase suhte purunemist kõmumeedias figureerinud üpris palju. Peamiselt sellepärast, et teda pannakse paari iga noore naisega, eriti just alla 25-aastastega.

Erandiks ei ole ka Itaalia päritolu modell Vittoria Ceretti, kellega DiCaprio käis teisipäeval Santa Barbaras jäätist söömas, vahendab Page Six.

Not Leo out with Vittoria Ceretti??? pic.twitter.com/nax6CnOonV — Pauline (@therowsmvse) August 24, 2023

Olgugi et DiCaprio proovis end maski, päikeseprillide ja mütsiga varjata, tundsid paparatsod näitleja ära.

Nii DiCaprio kui ka Ceretti tundusid olevat heas tujus, kui nad päikeselisel päeval end jääkohvi ja jäätisega jahutasid. Kas tegu oli kohtinguga või veetsid nad mõnel muul põhjusel koos aega, seda on raske öelda. Ei DiCaprio ega Ceretti esindajad vastanud Page Sixi päringule.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti in Santa Barbara. pic.twitter.com/dqhZZN7IPm — @21metgala (@21metgala) August 24, 2023

Küll aga on põhjust arvata, et see oli kõigest sõbralik kohtumine, sest Ceretti on 2020. aastast abielus DJ Matteo Milleriga. DiCaprio on aga viimaste kuulujuttude põhjal suhtes modell Gigi Hadidiga, keda on peetud vahelduva eduga näitleja kallimaks juba möödunud aasta lõpust alates.

Eelmisel kuul avaldas allikas Page Sixile, et DiCaprio ja Hadid on suhtes.

DiCaprio viimane suhe modell Camila Morrone'iga kestis neli aastat, kuid purunes vahetult pärast seda, kui naine tähistas oma 25. sünnipäeva.

🚨 Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti are dating 🚨 pic.twitter.com/r2EPTuJEt1 — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) August 24, 2023

Kui Morrone sai 25-aastaseks, läks ühismeedias naljatamiseks, et DiCaprio vahetab neiu noorema vastu välja. Nimelt on DiCaprio noorte neidude lembus teada-tuntud ning näitleja suhetest on koostatud ka huvitav diagramm. Viimasest koorub välja, et DiCaprio ei ole vanema kui 25-aastasega suhtes olnud.

Kuid kui DiCaprio ja Hadidi suhtekõlakatel on tõepõhi all, on näitleja viimaks oma harjumusi muutnud. Hadid tähistas tänavu aprillis 28. sünnipäeva.