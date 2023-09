ÜÜRITÜLI VOOLU PÄRAST ⟩ Skandaalne ärimees Margus Valdes tegi üürnikule kohtus üks-null

Aasta alguses väidetava ahistamise tõttu avalikkuse huviorbiiti tõusnud skandaalse ärimehe Margus Valdese kohtulahingud eri rinnetel ei näita vaibumise märke. Näiteks on Elu24 kajastanud nii seda, et märtsi alguses alustas politsei Valdese suhtes menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel, aga ka seda, et Tallinna linnavalitsus määras Valdese Nõmmel asuvale kinnistule ehituskeelu, kuna see on väidetavalt roheala. Esimesel juhul kaebas mees politsei otsuse kohtusse, teisel juhul sai aga ka teises kohtuastmes lüüa.