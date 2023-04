Tallinna linnavalitsus määras Margus Valdese Nõmmel asuvale kinnistule ehituskeelu, kuna see on väidetavalt roheala. Kohtusse läinud ärimees sai aga ka teises kohtuastmes lüüa. «Kohtumenetlus on pooleli,» sõnas Valdes, andes mõista, et pole välistatud riigikohtusse pöördumine.