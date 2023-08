Anne kanali ääres trenni teinud lastelt varastati rattad. «Lihtsalt silme alt võtta on eriline nahaalsus.»

«Tundub, et Annelinna kandis on neid rattahimulisi tegelasi aktiivselt liikvel, kuna meie peres on see juba teine ratas, mis on varastatud. Esimene ratas varastati 7. juunil. Laste sõpradelt on samuti mitmeid varastatud. Siiani pole keegi oma rattaid tagasi saanud ja kõik vargused, mis puudutavad konkreetselt meid ja meie tuttavaid, on seotud Annelinna piirkonnaga,» avaldab Indrek Elu24-le.