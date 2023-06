KUIDAS NII? ⟩ Tartus varastati lukustatud hoiukohast jalgratas. «Väga imelik!»

«Arvatavasti 22. juuni öösel on jalgratta hoiukohast varastatud must jalgratas Specialized,» ütleb ratta omanik Erik Elu24-le. Hoiukoht on Tartus aadressil Siili 6 asuva kortermaja juures.

Jalgrataste hoiukoht Siili tänava kortermaja juures. Foto: Erakogu

«Tundub, et hoiukoht on avatud võtmega, sest võrgud on terved ja muukimise jälgi näha pole. Kas majja on tekkinud vargad?» imestab mees. «Kui keegi äkki on midagi kahtlast või musta värvi jalgratast Specialized märganud, siis palun teada anda.» Erikuga saab ühendust telefonil 507 7936.

«See on tõesti imelik, et lukustatud kohast on ratas võetud. Järelikult pidi sellel isikul võti olema. Meil majas on palju üürnikke ja need vahetuvad pidevalt. Kaameraid sinna poole ei ole,» räägib Erik.

Ratta väärtuseks on Eriku sõnul ligikaudu 500 eurot. Fotot varastatud rattast omanikul kahjuks pole.

Hoiukoht, kust ratas võeti. Foto: Erakogu

Erik esitas avalduse politseile, kes tegeleb juhtunu uurimisega.

Jalgratas peaks igal juhul olema lukustatud

Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal ütleb, et 22. juuni hommikul anti juhtunust teada politseile ning kõik varguse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

«Varast ei huvita, milline on ratta mark, värv, mudel või maksumus. Varaste saagiks on läinud nii lukustamata jalgrattad, aga ka lukustatud kaherattalised. Nii on kortermajade trepikodadest ja mujaltki varastatud jalgrattaid vaatamata sellele, et need olid lukustatud,» ütleb Reinthal.