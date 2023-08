ARMAS VIDEO ⟩ «Mu väike treeningpartner.» Ksenija Balta näitab, kuidas koos pisitütrega trenni teeb

Möödunud aasta 28. veebruaril nägi ilmavalgust kergejõustiklase Ksenija Balta ja tema abikaasa Andrei Nazarovi pisitütar Kira. Nüüd on laps piisavalt suur, et emaga koos trennis kaasas käia.

Küsimusele, kas Kira läheb ema jälgedes, vastas Ksenija kevadel naerdes, et laps valib ise oma elutee. «Kõik need otsused teeb ta ise. Ma katsun teda suunata ja olla hea lapsevanem.»

Aprilli alguses paremat jalga tõsiselt vigastanud kergejõustiklane nentis suve alguses, et kõige raskem on taastusravi juures see, et ta ei saa pisitütrega koos nii palju tegutseda.