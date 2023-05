Vigastada saanud Ksenija Balta: kas see nüüd oli siis märk, et aitab küll?

Diivanile on naelutatud sportlane seetõttu, et vigastas aprilli lõpus hooajaeelsel treeningul oma paremat jalga. Seda nii rängalt, et kauaoodatud suurde sporti tagasitulek lükkub teadmata tulevikku.

«Ma väga hästi ei mäleta, miks see juhtus ja kuidas juhtus. Ma ise olin kuidagi tõkke all, kogu see asi oli kuidagi nii ebaloogiline ja pärast, kui ma jõudsin operatsioonilauale ja hiljem küsisin arstilt, mis on tema arvamus, siis doktor ütles, et suure tõenäosusega see võis juhtuda juba enne tõkkele minekut,» rääkis Ksenija teisipäeval «Ringvaates» vigastuse tekkimisest. Sportlase sõnul on tal ka varem kõõlused katki läinud.