ENNÄE IMET ⟩ Tallinnas käinud Soome sisulooja hämmingus: «Helsingis maksavad need 15–17 eurot!»

«Enne pulma läksime Tallinna vanalinna jalutama ja ma ei suutnud uskuda neid hindasid. Näiteks need hortensiad – kuus eurot!? Ma maksan ühe lille eest Helsingis 15–17 eurot!» imestas naine Instagrami loos. «Ma kolin Tallinna puhtalt nende odavate lillede pärast,» ütles Metti. «Ja pange tähele, et need olid hinnad turistide tõmbekohas,» lisas ta, vihjates, et mujal on lilled ehk veelgi odavamad.