Käärijäga Eurovisioonil esinenud eestlannast tantsija: see oli minu jaoks midagi täiesti erakordset

«Eurovisiooni-aeg oli ikkagi täitsa hull,» rääkis eestlannast tantsija ja tantsuõpetaja Katri Mäkinen «Terevisioonis», kuidas temast Käärijä euroloo «Cha Cha Cha» tantsija sai. Mäkinen arvas, et inimestele meeldis nii lugu kui ka lava-show just seetõttu, et see oli midagi täiesti uudset.