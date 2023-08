KLÕPSUD ⟩ Endine jalgpallur ja tänavu Soomet Eurovisionil esindanud eestlanna abiellusid

Soome kõmumeedia väljaande Seiska vahendab, et endine jalgpallur Aki Riihilahti ja Katri Mäkinen laulatati eile, laupäeval, Tallinna Toomkirikus.

See, et paar on peagi abiellumas, ei tulnud Soome meediale üllatusena. Nimelt korraldati Riihilahtile poissmeeste pidu Ruisrocki muusikafestivalil, kus ta ka lavale kutsuti. Endisele jalgpallurile oli pandud selga koondisesärk ning ta pidi tuhandete inimeste ees laulma.