Näitleja Jan Uuspõld räägib, et suhe noore kallima Brigita Antoniga on läbi. «Otsustasime ühiselt, et meie suhe Brigitaga on läbi.»

«Tänaseks olen aru saanud, et minu enam kui kümne aasta jooksul suure töö tulemusena üles ehitatud armastus on endiselt seal, kus on minu laps ja pere,» selgitab Uuspõld, et mõlemal on lapsed, kes on hetkel kõige olulisemad. «Oleme teineteisele tänulikud koosveedetud hetkede eest ja soovime vastastikku ainult head.»