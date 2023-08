Seiska kirjutab, et Soome endine peaminister on jäänud kaamera ette uue juuksurist kallimaga õrnutsedes.

Vahendasime augusti alguses, et Sanna Marini uus silmarõõm on juba aastaid tagasi tema soengu eest hoolitsenud juuksur. Ka Soome väljaanne kinnitab, et Marini ja mehe romanss ei saanud algust mitte romantilisel õhtusöögil, vaid just nimelt juuksurisalongis.