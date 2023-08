Sünoptik Kairo Kiitsak: atmosfäär pulbitseb energiast, välistada ei saa isegi uut hiidrahesadu

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab sotsiaalmeedias, et kolmapäevane ilm on kuum ja väga niiske. «Õhutemperatuur tõuseb 25–31, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 33 kraadini. Meremõjuga rannikul on kohati 19–25 kraadi. Frontaalvöönd kulgeb diagonaalis üle Läänemere ja Soome ning see liigub väga aeglaselt ida, kagu suunas,» kirjeldab Kiitsak ilmaolusid. Atmosfäär pulbitseb tema sõnul energiast ja see on väga ohtlik.