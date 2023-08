VIDEO JA FOTOD ⟩ Saaremaad tabas tohutu torm: rahe kätte jäämine võib olla surmav inimestele ja loomadele

Sünoptik Kairo Kiitsak teatab ühismeedias, et tänaseks ennustatud tugev torm koos hiidrahega teeb juba Lätis hävitustööd. Esimene äikeseliin on juba jõudnud ka Saaremaale Sõrve poolsaarele.

«Soovitatav aias kõik lendutõusev kokku korjata. Varsti tuleb vist minna bensukasse, püstol paaki ja sisse kohvile,» soovitab saarlane Joko ühismeedias, jagades ka videot, kust on näha, et tormi serv on Saaremaale juba kohale jõudnud.