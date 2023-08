PAPARATSOFOTOD ⟩ Eestlannast suure käraga lahku läinud Mikko Koivu veedab aega uue kallimaga

Eestlanna Helena Koivu ja Soome hokiässa Mikko Koivu lahutus on olnud kuum teema nii Soome kui Eesti meedias. Põhjanaabrite kõmuleht on aga talletanud kaameraga Mikko Koivu uue kaaslanna ning selgub, et naine veedab aega ka Helena lastega, kes määrati pärast lahutust elama Soome.