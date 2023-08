KOIVUDE LAHUTUS ⟩ Eestlanna kulutas väidetavalt paari aastaga miljoni, soomlasel oli abielu ajal mitu kõrvalsuhet

Eestlanna Helena Koivu ja Soome hokitähe Mikko Koivu lahutusprotsess on võtnud uue pöörde. Helena Koivule on ette heidetud miljoni dollari ebaratsionaalset kulutamist ja väidetavalt oli Mikko Koivul abielu ajal mitu kõrvalsuhet. «Olukord oli pikka aega ebaselge ja proovisime leida lahendust näiteks pereteraapia abiga. Ent siis selgus, et Mikkol oli veel üks salasuhe kellegi Nataliega,» paljastab Helena Koivu Soome meediale.