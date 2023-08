MILJONISUURUNE TRAHV ⟩ Bänd The 1975 sai Malaisia suudluse eest kopsaka kahjunõude

Matty Healy on bändi The 1975 solist.

The 1975 astus üles Malaisias, kus ansambli ninamees Matt Healy otsustas oma bändikaaslast kontserdi ajal suudelda. See vallandas aga skandaali, sest homoseksuaalsus on Malaisias keelatud. «Kindlasti on paljud teist geid ja progressiivsed ja lahedad,» ütles Healy kohalikele fännidele. Bändile on tänaseks esitatud seaduse rikkumise eest hiiglaslik kahjunõue.