EBAVAJALIK AKTIVISM ⟩ Bändikaaslast suudelnud Briti solist tõmbas tervele Malaisia musafestivalile vee peale

«Tegin vea. Kui me esinemisi broneerisime, siis ma ei süvenenud,» tunnistas solist ja lisas, et ta ei mõista, miks The 1975 kutsuti riiki, mis annab käske, kes kellega magada võib. Oma põhimõtete tõestuseks suudles ta laval bändikaaslast, bassimängija Ross MacDonaldit, vahendab The New York Times.