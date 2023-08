VÄRSKE ÕHK ÖÖPÄEV RINGI ⟩ Nutikas ärihai kutsub inimesi ööbima: peatu telgis eramaja aias Tallinna prestiižseimas linnaosas

Eile kirjutasime sellest, et The Weekndi kontsert Tallinna lauluväljakul on kergitanud majutuskohtade hinnad taevastesse kõrgustesse. Meie poole pöördus lugeja Terje (nimi muudetud, toimetusele teada), kellele jäi silma omapärane kuulutus Airbnb portaalis.

«Vaatasime mehega seda pilti ja teksti ning ei suutnud oma silmi uskuda, et keegi suudab suvel nii ahneks minna ja midagi sellist üldse välja üürida. Tundub, et värske õhu lembus on isehakanud ärihaid tööle pannud, aga no kuulge, kuu aega õues,» jagab Terje oma tundeid.