Kanada popstaari The Weekndi kontsert 12. augustil Tallinnas on hotellide hinnad lakke löönud. Meie poole pöördus Ingrid (nimi muudetud, toimetusele teada), kes soovis sel nädalavahetusel üle lahe Eestisse külla tulla, ent on nüüd sunnitud reisi kõrgete hindade tõttu edasi lükkama.