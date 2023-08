Kohus otsustas juba varem, et Koivude abieluleping on kehtiv ja vastab Soome seadustele. Helena leidis aga, et ilma Mikko toetuseta ei saa ta endale lubada abieluaegse elatustaseme säilimist. Kohus jõudis erinevatel alustel järeldusele, et vaatamata Helena nõudmistele ei tohiks abielulepingust kõrvale kalduda.