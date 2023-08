VÄGEV VÕIMALUS ⟩ Osale teesklejana menukas telesaates «Ma näen su häält»!

Käimas on ettevalmistused ülimenuka telesõu «Ma näen su häält» kolmandaks hooajaks. Saade tuleb sel korral veel suursugusem ja üllatusterohkem, et pakkuda televaatajatele kõrgklassilist meelelahutust kogu sügishooaja vältel. Saatesse on oodatud kandideerima kõik andekad teesklejad ning eriti oodatud on meesteesklejad, kes suudavad ehk arvajaid ja nõunikke ninapidi vedada.