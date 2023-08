TOTAALNE MUUTUMINE ⟩ Kanye Westi kaasa oli enne räppariga «abiellumist» hoopis teistsugune

Kanye Westi silmarõõm on juba mõnda aega olnud Bianca Censori, kellega räppar jaanuaris ka «abiellus», vahendab Page Six . Nimelt oli paaril jaanuaris tseremoonia, kuid ühtegi ametlikku dokumenti ei allkirjastatud. Teisisõnu pole nad seaduslikult abielus ja kõmumeedias kutsutakse Biancat irooniliselt Kanye «abikaasaks».

Kuid paari eriskummaline suhteseis ei ole ainus põhjus, mille pärast nad tihti ühismeedia tähelepanu alla satuvad. Bianca on pilke püüdnud eelkõige omapäraste stiilivalikutega. Või õigemini Kanye Westi stiilivalikutega, sest tihtipeale on räppar see, kes oma kallimaid riietab ja neile kostüüme valib.

Nõnda on Bianca pärast 47-aastase räppariga suhtesse astumist teinud oma välimuses kannapöörde. Värskes TikToki videos käsitletakse just seda. Videos on fotod Biancast enne ja pärast suhet Kanyega. Paljude arvates on räppar naise ära rikkunud.