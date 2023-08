GALERII ⟩ «Olen endast kõik andnud!» Viljandlased valmistuvad kõige hullemaks

Läheneva tormi kartuses on sõidukite omanikud asunud Viljandis oma masinaid erinevate tekkide ja pleedidega katma. «Arvan, et siin alles läheb mölluks,» räägib Paalalinna linnaosas elav Kalmer , kes istub vaikselt oma kodutrepil ning jälgib õues toimunut.

«Õnneks olen ma endast kõik andnud, sest katus on mul maandatud ning auto kaetud,» tunneb mees uhkust. Ka teistes Viljandi linnaosades on autoomanikud head tööd teinud ning läheneva tormi eel oma neljarattalised tekkidega katnud.

Esmaspäeva õhtul on oodata Lääne-Eesti saartel, mandri lääneservas ja Lõuna-Eestis äikesevihma valinguid, millega võivad kaasneda tuulepuhangud üle 25 m/s ja rahe. Sajuhulk kohati 30–50 mm. Keskkonnaagentuuri sõnul on võimalik trombide ehk keeristormide teke.

Kolmanda taseme hoiatus on antud saartele, Läänemaale, Pärnumaale, Viljandimaale, Valgamaale ja Võrumaale. Teise astme hoiatus, mis tähendab, et ilm on ohtlik, on antud Raplamaale, Järvamaale, Jõgevamaale, Tartumaale ja Põlvamaale. Mujal Eestis kehtib esimese taseme hoiatus, mille puhul võib ilm olla teatud olukordades ohtlik.