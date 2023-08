FOTO ⟩ Haapsalus laiutas purskkaevu ümbruses valge vaht. «Pärnu kombed ka siia jõudnud»

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus ütleb, et ühe vahukoorma koristus maksab umbes 300 eurot. «Möödunud aastal oli see suurusjärk selline. Kogu purskkaev tuleb tühjaks lasta, kõik pumbad tuleb läbi pesta ja seda tuleb mitu korda teha. Kogu vesi tuleb vahetada,» räägib Parbus lisades, et kord või kaks aastas on Haapsalus purskkaevude vahutamist ette tulnud. «Mitte ainult selles purskkaevus, vaid teine purskkaev on promenaadil, ka seal on juhtunud nii,» ütleb ta.