USA kuulsusega abielus olev Grete Griffin: autogrammi küsitakse tõesti kogu aeg

Kuna Grete on abielus USA mastaabis vägagi tuntud sportlasega, on keeruline väljas käia nii, et keegi nende perekonda ära ei tunne. «Autogrammi küsitakse tõesti kogu aeg, seega on minna raske välja sööma või kaubamajja. Paljud tulevad küsima pilti ja autogrammi,» ütles Grete intervjuus TV3-le. Suve hakul 30. sünnipäeva tähistanud eestlanna lisab, et seitsme koosoldud aasta jooksul pole seda juhtunud, et keegi nende pere ära ei tunneks.