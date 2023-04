Grete Griffin avaldas, mis keeles ta oma pisikeste tütardega vestelda eelistab

Keeleküsimus tuli teemaks, kui Grete palus jälgijatel Instagramis endalt küsimusi küsida. «See keeleteema on nii põnev. Kas sa räägid lastega rohkem inglise või eesti keeles?» küsis üks Grete jälgija.

«Üldiselt rägin nendega rohkem ikkagi inglise keeles, sest ma suhtlen Robertiga (Grete abikaasa) inglise keeles,» ütles Grete.

Sportlane on varemgi laste keeleoskuse kohta palju küsimusi saanud ning neile nii meedias kui ka enda sotsiaalmeedia kanalitel vastanud. Mõni aeg tagasi postitas Grete TikToki platvormile video paelkirjaga «Kui ma saaks ühe dollari iga kord, kui keegi küsib minu käest, kas mu lapsed räägivad eesti keelt» ning tõdes, et see on temalt kõige tihedamini küsitud küsimus.

2020. aasta mais kirjutas Kroonika, et naine üritab lastele eesti keelt õpetada ning vanem tütar saab juba päris hästi aru.

Grete Griffin ja Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) mängija Robert Griffin III abiellusid 2018. aastal. Nende peres kasvavad 2017. aastal sündinud Gloria, 2019. aasta septembris sündinud Gameya ja tänavu jaanuaris ilmale tulnud pisitütar Gia. Robertil on oma esimesest abielust ka 2015. aasta mais sündinud tütar, kellega sportlane saab hästi läbi.

Instagrami küsimuste voorus avaldas Grete muu hulgas oma tütarde keskmised nimed. Tuleb välja, et vanimal tütrel Glorial keskmist nime polegi. «Keskmised nimed pole väga populaarsed seal, kust ma pärit olen,» selgitas Türil sündinud sportlane. Gameya keskmine nimi on Rose. «Sel pole mingit tähendust, meile lihtsalt meeldis see nimi,» ütles Grete.