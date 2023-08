«Ta ei väsi kunagi üllatamast.» Elisa Kolk ja Indrek Rahumaa tähistavad olulist päeva

Oma privaatsel Instagrami kontol jagas Elysa lugu ka Indrek. «See tunne on nagu imeline torge, ma tahan, et see tunne hoiaks mind enda vangistuses. Ma ei loobuks sellest eal, isegi kui kõik neli aastaaega oleks kevad,» kirjutab Indrek.

Nädalapäevad hiljem näis juba, et paar on siiski ära leppinud ja skandaalid on seljataha jäetud. Elisa jagas Instagramis, et tema ja Indreku pere sai koera võrra täiendust. Muuhulgas avaldas Elisa, et lähevad Indrekuga teatud ajaks Eestist eemale. «Lahkume juba üsna pea! Palju tööd ootab ees,» nentis lauljatar, lisades, et nad pole tegelikult kunagi püsivalt Eestis elanud. Kuhu täpsemalt ja kui kauaks minnakse, jättis Elisa esialgu saladuseks. «Ma rohkem ei tahaks jagada... Meile mõlemale väga meeldib elada välismaal. Suuremad võimalused,» ütles ta.