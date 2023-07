ÄRINAINE ⟩ Erna Husko müüs oma fännipusad ühe päevaga läbi: 90 eurot pusa eest, see on okei

Tundub, et puhkus Saaremaal mõjus Erna Huskole igati värskendavalt. Fitnessikaunitar paiskas nädalavahetusel müüki enda pildiga pusad ning merch'i saatis enneolematu edu: Husko sõnul müüdi 80 protsenti pusadest välja esimese viie minutiga.

Husko on müünud enda pildiga pusasid ka varem, ent naise sõnul pole sellist tunglemist tema fänninänni järele varem olnud. Ta rääkis Instagrami story's, et on teadlik pusade populaarsusest, ent poleks uskunud, et müüb kahes värvis pusad välja vähem kui tunniga.