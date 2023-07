KÜMNEID TÜHISTAMISI ⟩ Eesti reisibürood Rhodose põlengutest: oleme pakkunud reiside vahetamist ja edasilükkamist

Populaarne reisisihtkoht Rhodos on tuntud oma sillerdava merevee ja kaunite randade poolest. Hetkel saab Kreeka turismisaarel toimuvat kirjeldada aga kui tulist õudusunenägu, sest saare lõuna- ja keskosas möllavad juba nädal aega tohutud maastikutulekahjud.

Soome meedia vahendab, et osad põhjanaabrite reisibürood on tühistanud planeeritud pakettreisid Rhodosele.

Eesti reisibürood möönavad, et niimõnedki eestlased on enda puhkusreisid tühistanud. Reisikorraldajad on pakkunud klientidele nii võimalust reisi tühistada kui ka edasi lükata või asendada.

Alternatiiv uue reisi näol

GoTraveli turundusjuht Kädi Pupart ütleb, et olukord Rhodosel teeb ilmselgelt muret nii klientidele kui reisibüroole. «Kuid pöördujate arv on olnud pigem tagasihoidlik. Olukord kohapeal muutub ja uueneb pidevalt ning reisikorraldaja kaudu, kes on tihedas kontaktis nii ametlike allikate kui kohapealsete esindajatega, saame värsket infot pidevalt juurde ning tegutseme vastavalt,» ütleb Pupart ja lisab, et kui kliendi reis on väljumas lähipäevil just ohupiirkonda või selle vahetusse lähedusse, siis pakutakse neile alternatiivi uue reisi näol.

Tallinna lennujaam. Foto: Konstantin Sednev