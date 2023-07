VIDEO ⟩ Tallinna vanalinnast varastati skulptor Tauno Kangro «Korstnapühkija»

Väljaandele Limon rääkisid Tallinna vanalinnas Kullassepa tänaval asuva kohviku Kofeman töötajad, et kui hilisõhtul oli skulptuur veel omal kohal, siis hommikul oli graniidist postament juba tühi. «Korstnapühkija» kohale jäid vaid liimijäänused ja väike auk poldist.

Toimetusega jagati ka kaamerasalvestist, kust on näha, kuidas kamp noori pühapäeva varahommikul kella 3.15 paiku skulptuuri kallal askeldab.

Ida-Harju politseijaoskonna varavastaste süütegude menetlusgrupi juht Kaja Hunt kommenteeris, et kõnealuse juhtumi kohta on algatatud menetlus. «Vaatasime üle ümbruskonna kaamerad ja kogusime sündmuskohalt tõendeid. Kõiki asjaolusid, sealhulgas kaamerapilte veel kontrollitakse,» lisas ta.

Alles hiljaaegu sodisid vandaalid Kangro Musumäel asuvat skulptuuri «Hetk enne suudlust». Nimelt joonistati alasti naise kujule selga aluspesu. «Kahetsusväärne, et sellised asjad ikkagi toimuvad!» sõnas Kangro toona toimetusele. «Graniiti puhastada on väga tülikas ja eks see ikka kuju lõhub ka!»