NÄDALAPROGNOOS ⟩ Neljapäeva paiku võivad saabuda eriti olulised sõnumid: ole tähelepanelik

Veenuse retrograadne periood ehk näiline tagurpidi liikumine on alanud, tuues sügavamalt nähtavale suhete ja väärtustega seotud varjatud hoiakud ja mustrid, mis on jäänud lahendamata ning blokeerivad meie õnne ja rahulolu.

Suure osa nädalast on Veenus taas Saatusesõrme aspektimustri tipuks, mistõttu kosmilised jõud suunavad meie tähelepanu kõigele, mis seotud Veenusega. Need protsessid võivad olla aga ebamugavad ning näidata meile iseendist ja meie eludest selliseid külgi, mida me üldjuhul pigem ei vaataks. Kui aga teha silmad pärani ja võtta vastu see, mida näidatakse, on võimalik teha läbi suur areng.