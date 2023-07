VEENUSE RETROGRAAD ⟩ Algab maagiline aeg, mis võib muuta täiesti meie suhet elu, väärtuste ja armastusega

Oleme lähenemas aasta ühele kõige erilisemale ajale, nimelt kohe algab Veenuse retrograadne liikumine ja selle käigus ka uus Veenuse-Päikese tsükkel, mis sünnib alati umbes aasta ja kaheksa kuu tagant.

Enamik astroloogiahuvilisi teab juba hästi, mis tähendab Merkuuri retrograad ja mida see endaga kaasa toob. Veenuse retrograadne periood on aga veidi teistmoodi ja omab tegelikult kordades palju sügavamat tähendust.

Veenuse retrograad kestab seekord 23. juulist kuni 4. septembrini, kuid sisenesime varjuperioodi juba 19. juunil. Veenus jõudis siis Lõvi märgis kraadi (12°12'), kuhu armastuseplaneet lõpuks tagasi tagurdab ja seal olles taas suunda muudab. Pärast retrograadset perioodi läbib Veenus direktiivses liikumises uuesti kraade, milles ta tagurdas, ning väljub retrograadi järelmõjudest täielikult alles 7. oktoobril, möödudes Lõvi märgi kraadist 28° 36'.

Veenuse retrograad: 23. juuli kuni 4. september. Eelvari: 19. juuni kuni 22. juuli. Järelvari: 4. september kuni 7. oktoober.

Alustuseks võib aga tuletada meelde, et mistahes planeet on oma retrograadse liikumise ajal alati Maale kõige lähemal - selle teemad võimenduvad ning kogeme neid enda sees tugevamini. Nii hakkab ka Veenus nüüd käivitama meie sees kõike, mis seotud Veenuse printsiipidega, tuues selle lähedale meie nina alla. Ent see tähendab, et eriti nähtavaks ja tuntavaks muutuvad ka teatud Veenusega seotud probleemid ja lahendamata küsimused, mis mõnda aega olid meie eest peidus.

Veenuse printsiipideks on armastus, küllus, harmoonia, suhted ja kõik, mis pakub meile elus naudingut ja heaolutunnet. See läheb aga välja kuni armastuseni iseenda ja elu vastu üldse. Seetõttu võib Veenuse retrograad tuua teravalt nähtavale olukorrad, kus me pole olnud armastavad ega austavad ei iseenda, maailma, elu, looduse, mateeria ega ka teiste inimeste suhtes.

Naiste jaoks võib see periood olla eriliselt tundlik, kuna õhus on küsimused nende väärtusega - kas nad on oma suhetes väärtustatud ja kas nad ise päriselt väärtustavad ennast? Suhted võivad sel ajal muutuda tormisemaks ja keerulisemaks, ent samuti on võimalik lahendada ära mõned kauakestnud probleemid ja purustada ebaterved mustrid.

Kui tarvis, toob elu sel ajal tagasi ühe või laused mitmed endised kallimad või ka sõbrad, kellega on vaja südameteemasid tervendada.

Veenuse tsükkel aitab meil jõuda kõrgemasse harmooniasse. Shutterstock

Algab Veenuse tsükkel Lõvis

Veenus orkestreerib meie armastavat suhet elu ja iseendaga läbi tsüklite - iga kaheksa aasta tagant algab uus tsükkel sarnases teemas. Seekord algab uus tsükkel Lõvi tähemärgis (kestab kuni 22.03.2025).

Eelmised tsüklid Lõvis: ♀♌︎ 15.08.2015 – 25.03.2017 ♀♌︎ 17.08.2007 - 27.03.2009 ♀♌︎ 20.08.1999 - 29.03.2001

Veenuse tsükkel algab Veenuse tähepunktiga, mil retrograadne Veenus on täpses ühenduses Päiksega ehk seisab Maalt vaadatuna täpselt Päikese ees. Veenuse tsüklitele pühendunud astroloog Arielle Guttmann kustub neid hetki Veenuse suudluseks.

Veenuse korrapärane liikumine loob aga läbi aja viisnurkse õige mustri, milles Veenus justkui tantsib Maaga. Veenus on seotud sügavalt eluloovate protsessidega ning iga Veenuse tsükkel väljendab, kuidas järgmine õis meie elus avanema hakkab – olgu see armastuses, töös, loomingus, suhtes iseenda ja eluga.

Kuna Veenuse tsükkel püüab meid häälestada alati kõrgemasse harmooniasse, on selles ka väga suur spirituaalne jõud. Ent kõrgemale tasandile jõudmiseks tuleb madalama tasandi protsessid lõpule viia ja ära puhastada - sellepärast võib Veenuse retrograadi periood tuua ka suuri väljakutseid ning asetada meid silmitsi oma varjudega. Veenusele on omane transformatiivsus – nii nagu ta tõuseb mõnda aega Koidutähena, kaob siis pildilt («laskub allilma») ja tõuseb uuesti Ehatähena, nii viib ka Veenuse tsükli läbimine meid läbi transformatiivsetest protsessidest, et tõuseksime uuesti kõrgemates kvaliteetides.

Veenuse asend iga inimese sünnikaardis väljendab lähemalt, milline tema Veenuse teekond on ning mida ta peab läbima, et üha kõrgemasse armastusse tõusta.

Ainulaadne võimalus Naistel, kes tunnevad oma Veenuse teekonna vastu sügavamat huvi ning soovivad kogeda midagi erilist, on võimalus osaleda seekordse Veenuse tähepunkti tekke ajal retriidil, milles Püha Transformatiivse Tantratantsu praktika (Virge Kuivjõgi juhendusel) on ühendatud uue Veenuse tsükli (Veenuse teekondi avab Margit Korbe) sünni ja loomisega. Retriidi käigus toimub oma naiselikkuse avamine, aga ka Veenuse tsükli pühitsemine ja teadlikult sellega koosloomesse astumine, mis paneb meie elus uued õied avanema järgmise aasta ja kaheksa kuu jooksul. Tutvu lähemalt siin: Püha Veenuse Tants.

Mida toob Veenuse tähepunkt Lõvis?

Lõvi tähepunktiga algav tsükkel on seotud eriti oma südame avamise ja selle järgi elamisega. Lõvi sodiaagimärk valitsebki südant. See tsükkel tahab meis transformeerida takistused, mis seisavad ees rõõmul, loovusel, kirel ja meie oma suursugususe ning kuninglikkuse kogemisel.

Möödunud tsükkel, mis just nüüd on jõudnud oma lõppu, leidis aset Kaljukitses (algas 9.01.2022) ja selle eesmärk oli õppida looma elus rohkem harmooniat läbi vastutuse võtmise, kõrgemate sihtide seadmise ja täitmise ning materiaalsete probleemide lahendamise. See oli päris tõsine Veenuse tsükkel, mis jahutas ja aeglustas, et keskenduksime vaid kõige olulisemale. Nüüd aga ootab ees uus tuline ja loomingulisust äratav periood.

Veenuse tsükkel on protsess

Oluline on mõista, et Veenuse tsükli tulemus ei tule kätte kohe selle alguses. See on protsess, mis sisaldab uue suuna sündi, seejärel ebavajaliku või mittetoimiva mahakoorimist ning lõpuks selle tsükli kvaliteedis ülestõusmist. Kokku kestab see protsess ligi aasta ja kaheksa kuud.

Seda võib võrrelda ka kuutsükliga - kõigepealt toimub kuuloomine ning selles faasis me suuri tulemusi veel ei näe, ent uus alge on sündinud. Enamasti läheb 3-6 kuud, et hakkaksime nägema uue Veenuse tsükli teemasid oma elus idanemas.

Nii nagu täiskuu toob aga kõik varjatud protsessid nähtavale, nii on ka Veenuse tsüklis selline periood – see on nimelt aeg, mil tuleb järgmine Veenuse-Päikese ühendus ehk Veenuse tähepunkt, kuid seekord on Veenus direktiivne (liigub otse) ja asub Maalt vaadatuna Päikese taga, mitte ees. Selleks ajaks oleme seisnud silmitsi paljude oma varjude ja sisemiste takistustega, mis ei ole lasknud meil oma südame järgi elada - nüüd oleme justkui paljaks kooritud, kõik on nähtav.

Niisiis on ühes Veenuse tsüklis kaks Veenuse tähepunkti: esimese ajal on Veenus retrograadne ja otse Päikese ees (Maale kõige lähemal), teise ajal on Veenus direktiivne ja otse Päikese taga (Maast kõige kaugemal). Neid võib võrrelda kuuloomise ja täiskuuga. Teine tähepunkt tekib 4. juunil 2024 ning pärast seda algab uues kvaliteedis tõusmine.

Paljud inimesed saadavad oma soove ja taotlusi teele kuuloomise ajal, ent sama saab teha ka Veenuse loomise ajal, mil see omab isegi sügavamat ja kaugeleulatuvamat kandejõudu.

Kus asub sinu Veenuse tähepunkt?

Et mõista elus oma Veenuse teekonda, tuleks lisaks sünnikaardi Veenuse seisudele teada ka Veenuse tähepunkti, mille südamelöögi mõjus sa sündisid. Selleks tuleb leida, millal toimus sinu sünnile eelnev Veenuse-Päikese ühendus. Siin on nimekiri Veenuse tähepunktidest paljude aastate jooksul – leia see, mis eelnes sinu sünnikuupäevale.