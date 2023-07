JÄRJEKORDNE OHVER ⟩ «TÕDE ON ILMSIKS TULNUD!» Ott Leplandi nägu ja nime kasutatakse petuskeemis

«Head sõbrad! Viimastel nädalatel on erinevate kontode alt minu nime ja pildiga ringi liikumas mingitaoline eksitava rämpssisuga reklaam,» teatab Lepland ühismeedias ning soovitab kõigile antud linkidele mitte klikkida. «Raporteerige Facebookis iga taolist reklaami, mida näete.»

Nimelt jagatakse ühismeedias ansambli Classixx konto alt erinevaid pilte Ott Leplandist, kus meelitatakse klikkima võõrali lingile. Näiteks kasutatakse ära muusiku libatsitaati: «Mul on häbi selle pärast, mida ma olen teinud.». Lisaks seisab lingi pealkirjas «Tõde on ilmsiks tulnud!» ning all on ka lause, et loe intervjuud.

Eestlane Georg kirjutab Classixxi kontol oleva pildi alla aga hoiatuse: «Teie kontot kasutatakse küberkiusamise kampaanias Eestis tuntud inimeste vastu. Vaadake üle reklaamid, mille eest on teie kontolt tasutud. Näib, et keegi esindab teid valesti.». Kommentaari all seisab aga ka teine kommentaar, kus öeldakse, et sama tehakse ka Ungari avaliku elu tegelastega.

Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Justkui arreteeritud Urmas Vaino

Samas olukorras Leplandiga on ka ajakirjanik Urmas Vaino. «Minuga on see seotud ainult nii palju, et kasutatud on pilti minust,» selgitas juuli alguses Vaino, kelle nägu on ka varem kasutatud kavala petuskeemi tarvis.