FOTO ⟩ Ajakirjanik Urmas Vaino langes taas kord kavalate petturite küüsi

«Minuga on see seotud ainult nii palju, et kasutatud on pilti minust,» selgitas juuli alguses Urmas Vaino, kelle nägu on ka varem kasutatud kavala petuskeemi tarvis.

Vaino sõnas toona oma sotsiaalmeedia postituses, et tema kõnealuseid postitusi näinud ei ole. «See ei ole päris! Ma ei ole kuulnud midagi, ma ei ole rääkinud midagi,» kinnitas ajakirjanik, lisades, et kui keegi tahab oma raha ära anda, siis võib esmalt temaga ühendust võtta.

Loe pikemalt siit: Urmas Vainot ja ERRi kasutati kahtlase teenuse reklaamimiseks libauudises

Vaino nägu on enne kujutatud libauudistes, et reklaamida krüptotarkvara rakendust Immediate Connect. Sel korral on petturite käitumine muutnud veel küünilisemaks. Nimelt ringlevad ühismeedias fotod, kus on kujutatud Vainot justkui arreteerituna.