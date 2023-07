SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp toob kaasa elumuutvad energiad: usalda protsessi

Dagmar Lamp tõlgendab nädalakaarti: «Inimene on kohastunud päikesevalguses tegutsema ja töötama, päike annab meile energiat ja jõustab. Seda ütleb ka taropaki Päike: kõik, mille jahile sa nüüd lähed, kätte ka saad. Kõik õnnestub, sest just praegu on kõige õigem aeg teha tööd ja näha vaeva nende asjadega, mis on sulle tähtsad. Võit ongi sinu, peaasi, et sa ise seda mõistaksid. Kui sul on raske endasse uskuda, siis Päike ütleb sulle: «Sa oled vägev! Sa oled võimas ja väekas!» Usu!»