JÄRJEKORDNE PETUSKEEM ⟩ Näitleja Hendrik Toompere sai kahtlase sõnumi: ilmselt on minu andmed lekkinud

Toompere nendib, et see on siiski reegel, et kui keegi midagi kingitusena või tasuta anda tahab, siis on tegemist pettusega. «Alles hiljuti käisin ma Chicagos, kui äkki helistab mulle mingi suvaline number,» jagab Toompere seika ja ütleb, et telefonitoru ta õnneks ei haaranud. «Hiljem teistega rääkides selgus, et ka neile on helistatud. Vähe usutav, et tegemist oli mingi filmipakkumisega,» selgitab näitleja. «Süsteem on seal selline, et võtad vastu ja su arvelt tiksub korralik summa.»