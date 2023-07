LEVIB UUS PETUSKEEM ⟩ «Sõber küsis eesti keeles telefoninumbrit, ega ei osanudki kohe midagi halba kahtlustada»

Mees lisab, et seejärel küsib vana tuttav sinult numbrit, mis on sulle sõnumiga saadetud. «Siis saad teada, kui palju sa võitnud oled, aga tegelikult on see hoopis Facebooki konto parooli muutmise kood,» selgitab ta. «Läksin ise ka natuke õnge, sest polnud sõpra ammu näinud ja kui ta puhtas eesti keeles minult numbrit küsis, siis ei oska midagi halba kahtlustada.»