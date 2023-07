Eestlanna Helena Koivu ja Soome hokiässa tuline lahutus: ma ei oleks kunagi uskunud, et ta võtab minult ära mulle kõige kallima vara

Möödunud aasta alguses kirjutasime, et maailma tuntuima jäähokiliiga National Hockey League (NHL) endise staari, soomlase Mikko Koivu ja eestlanna Helena Koivu abielulahutus on pikale veninud.

Pärast kuut aastat abielu andis Mikko Koivu 2020. aastal Soomes sisse lahutusavalduse. Samal ajal esitas Helena lahutusdokumendid USAs, kus paar on koos kolme lapsega aastaid elanud. Nimelt leiab Helena, et nende lahutust ja vara jagamist peaks käsitlema USA kohus. Just see on ka peamine tüliõun: kas vaidlust peaks lahendama Soome või USA kohus.

Mikko Koivut on Soomes kohtus saatnud aga tagasilöögid. «Koivude põhielukohaks on kujunenud Ameerika Ühendriigid. Seal on abikaasade töökohad ja laste koolid. Pere elamine osa aastast Soomes, inim- ja peresuhted ning Mikko Koivu kavatsus Soome kolida näitavad iseenesest küll sidet Soomega, kuid ei ole piisavad näitamaks, et Mikko Koivu põhielukoht on Soomes või ta on kolinud lõplikult Soome tagasi,» otsustas põhjanaabrite apellatsioonikohus möödunud aasta mais.

