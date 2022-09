KAASADE KONFLIKT ⟩ Eestlannalt lahutust nõudev hokitäht sai Soome kohtus valusa tagasilöögi

Elu24 vahendas möödunud aasta mais, et maailma parimas hokiliigas NHL mänginud ja 2021. aasta veebruaris profikarjääri lõpetanud Mikko Koivul ning tema eestlannast abikaasal Helena Koivul (Kipper) on käsil karm abielulahutusprotsess ja juhtum on ka Ameerika Ühendriikide kohtus.