Miljonär Kristo Käärmann mässiti libauudisesse

Niisiis sai Veiko hetk pärast enda telefoninumbri sisestamis saama telefonikõnesid. «Teavitasin, et ei soovi ei nende pakkumisi, ega ka edasist kõne jätkamist. Pealetükkivalt jätkati mulle helistamist, et kui juba olen registreerinud, pean ka investeerima,» meenutab Veiko. Ta blokeeris numbri, ent kõnede laviini see ei peatanud. «Siis helistati juba Läti ja UK suunakoodiga numbritelt...»