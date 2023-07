ONGI KÕIK ⟩ Kohus kinnitas Jaak ja Jana Mae abielulahutuse

Aprillis tuli ilmsiks, et Jaak Mae on esitanud kohtule hagi abikaasa Jana Mae vastu abielu lahutamiseks.

19. aprillil toimus Tartu maakohtus istung, mis peeti suletud uste taga, ent õhk oli kohtumajas paks. Maedel on kolm ühist last, kellest kaks olid tulnud ka kohtuistungile.

Muinasjutu kokkuvarisemine

Elu24-le sõnas Jana Mae lahkuminekust rääkides: «Mingisugune noor naisterahvas tuli projektiga sisse... Ausalt öeldes on see mulle nii ebameeldiv teema, et väga ei tahakski kommenteerida. Nii nõme lugu.»

Küll aga nentis ta, et püüab eluga edasi minna. «Kõik on hästi, olen täitsa elus. Hetkel puhkan. Lapsed on löödud... see on keeruline.»