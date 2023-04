FOTOD ⟩ Endine tippsportlane Jaak Mae pöördus lahutuse saamiseks kohtusse

Jaak Mael on ette näidata palju silmapaistvaid tulemusi spordirindel. Mae on osalenud viitel olümpiamängudel ja kümnetel maailmameistrivõistlustel. 2002. aasta taliolümpiamängudel Salt Lake Citys võitis ta 15 km klassikas pronksmedali ja 2003. aasta maailmameistrivõistlustel Val di Fiemmes 15 km klassikas hõbemedali.

«Mingisugune noor naisterahvas tuli projektiga sisse,» ütles Jana Mae eelmisel suvel Elu24-le. «Nii nõme lugu,» lisas ta veel. Siiski peab ta tugeva naisena kenasti vastu. «Kõik on hästi, olen täitsa elus. Hetkel puhkan. Lapsed on löödud... see on keeruline,» sõnas Jana toona.