Beach Grindi festivali korraldajad: turvalisus on olnud alati meie prioriteediks

«Täna PPA pressiteates avaldatud info kohaselt ei õnnestunud meedikutel päästa meie festivalilt arestimajja viidud külastaja elu,» kirjutatakse festivali Facebooki ürituse all.

«Turvalisus on olnud alati meie prioriteediks ning oleme teinud selle tagamiseks tihedat koostööd politsei ja tervishoiutöötajatega, et pakkuda oma külastajatele turvaline keskkond festivalil. Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga ning kogu festivali meeskond avaldab siirast kaastunnet lahkunu lähedastele.»