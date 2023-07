Chironi haavale on omane, et see ei parane mitte kunagi. Tervenemine seisneb haava teadvustamises ja sellega elama õppimises. Niisiis, kui mõistust ja suhtlemist valitsev Merkuur satub pingeseisu selle igavese haavaga, on oodata valusaid mõtteid ja sõnu, mis ei anna meie hingele rahu.