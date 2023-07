«See on imelik koht, kuhu minna,» viitas kohalik ühele Texase osariigi järvele, kust on poole aasta jooksul välja tõmmatud viis surnukeha. Ametivõimude sõnul pole tegu mõrvadega, kuid kohalikud on ärevad: kas nende kodukohas on liikvel sarimõrvar?