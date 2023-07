REPORTAAŽ TANTSUPEOLT ⟩ Kuumast ilmast räsitud lapsed on taas reipad, politsei tuleb vajadusel appi kallistustega

Kella kahe paiku päeval Kalevi staadionile jõudes on seal tund aega enne etendust siginat-saginat juba palju – pealtvaatajad on kogunenud pikas järjekorras ning tantsijad teevad viimaseid ettevalmistusi.

Kuigi ilmaennustus lubas tänaseks vihma, siis õnneks on pilved päeva peale hajunud ning kuum päike taas välja tulnud. Niisiis pritsivad juhendajad lapsi veepihustiga, et nad väljakul ikka vastu peaks, ning küsivad, kas vett oled ikka joonud. Õnneks leevendab villastes rahvariietes tantsijate palavust täna tugev tuul, millest möödunud kuumadel päevadel puudust on tuntud.

Puu all varjus oma esinemist ootavate mudilaste sõnul on neil kõik hästi läinud, vaid palavus on liiga teinud. Sammud on neil igatahes selged ja nad ootavad juba väga, et saaks väljakule minna ja need pealtvaatajate ees ette näidata.

Olgugi et lastel on meel rõõmus ja tuju hea, siis abipolitseinik Nele Rande sõnul on nad kuuma ilma tõttu ka palju arstiabi vajanud. «Palav ilm tingis selle, et lapsi langes nagu loogu. Vahepeal ei jagunud isegi kanderaame, et ära viia, tassisime kahevahel,» sõnas ta. Samuti on lapsi ka kaduma läinud või ei ole nad oma pesa leidnud, mistõttu on neid ka oma rühmaga taas kokku viidud.