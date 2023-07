KAOTASID MIDAGI? ⟩ Laulu- ja tantsupeo leitud asjade telgis ootavad omanikke eriti väärtuslikud esemed

Kõige väärtuslikum asi, mis kaotatud ja leitud asjade telki jõudnud on, on töötaja sõnul hetkel kodarraha, mida taga otsitakse. «Me oleksime väga tänulikud, kui me leiaksime selle kodarraha siiski ülesse. Eilse tuletoomisega läks üks kaduma,» räägib töötaja.

Lisaks on viidud telki ka üks väga südamlik kaart, mis kuulub ilmselt tantsijale. «Sisu ma ei saa kahjuks näidata ja see sõnum on väga eriline. Tundub, et see on tütarlapsele mõeldud ja mõni noormees on selle ära kaotanud,» jagab naine, kes hoiab kaardi sisu salajasena.